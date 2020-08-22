Стали известны подробности развода Александра Гордона с молодой женой

Всё произошло спокойно и без скандала

Стали известны подробности развода Александра Гордона с его молодой женой. 56-летний телеведущий и 26-летняя Нозанин Абдулвасиева разошлись тихо, без скандала.

Как рассказала адвокат Гордона Жанна Маргулис, супруги рассталась красиво. "Завершился мой самый цивилизованный развод. Я в восхищении от наших доверителей, и от адвоката Нозанин", - отметила юрист в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева была четвёртой женой телеведущего. За шесть лет брака у них родились два сына. Первой избранницей Гордона была Мария Вердникова, второй официальный брак телеведущий заключил с Екатериной Прокофьевой (сейчас она носит фамилию Гордона).

Третья жена ведущего - Нина Щипилова. У Гордона также было несколько внебрачных связей, в одной из них даже родилась дочь.

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