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В московском метро существенно снизилась стоимость масок

12:55
  • суббота
  • 22 августа 2020

В подземке работают более тысячи точек продаж

Московский метрополитен решил существенно снизить стоимость медицинских масок, продаваемых у входа на станции. Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, теперь одна маска будет стоить не 15, а 10 рублей.
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Приобрести средства защиты по новой стоимости можно будет на любой станции московского метро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек. Точек продаж насчитывается более тысячи.

Стоимость масок в метро значительно ниже, чем в аптеках. Лискутов также напомнил, что на всех станциях метро и МЦК установлены автоматические бесплатные санитайзеры.

Ношение масок и перчаток обязательно в транспорте и общественных местах Москвы с 12 мая. На улице маску и перчатки надевать не обязательно. За отсутствие защитных средств предусмотрен штраф – пять тысяч рублей.

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