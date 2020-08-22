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Жителей Земли напугали голодом библейского масштаба из-за коронавируса

14:58
  • суббота
  • 22 августа 2020

Для его предотвращения нужно 5 миллиардов долларов

Жителей Земли напугали наступлением голода из-за пандемии коронавируса. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли полагает, что для предотвращения губительных последствий пандемии его организации необходимы почти пять миллиардов долларов. Наблюдатели не исключают, что заявление Бизли – лоббирование интересов ВПП.
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"Риск голода может достигнуть библейских масштабов из-за последствий пандемии. Все данные, которые у нас есть, указывают на настоящую катастрофу", - заявил Бизли в интервью ТАСС.

По оценке руководителя ВПП, в Латинской Америке число голодающих людей возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии - на 13%, в Южной Африке голодающих станет больше на до 90%.

По последним данным, в мире с начала пандемии зарегистрировано без малого 23 миллиона заболевших коронавирусом, почти 800 тысяч человек умерло от последствий болезни. В России насчитывается 949 тысяч инфицированных.

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