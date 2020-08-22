ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В небе над Японией пронёсся гигантский светящийся шар (видео)

14:26
  • суббота
  • 22 августа 2020

Возможно, это был метеорит

Падение крупного небесного тела зафиксировали в Японии. Гигантский светящийся шар, пересекающий небосвод, был виден в центральном районе Канто.
Появилось видео падения метеорита в Ставрополе

Это произошло в половине 11-го вечера по местному времени. Учёные полагают, что это может быть большой метеорит. Сейчас ведутся его поиски, сообщает "ТВ Центр".

По мнению астрономов, небесное тело могло упасть на восточной окраине острова Хонсю или в воды Тихого океана. Последний раз падение крупного метеорита в Японии было замечено 2 июля. Его фрагмент удалось найти в префектуре Тиба.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пролет метеорита над Токио
Пролет метеорита над Токио
Пролет метеорита над Токио
Пролет метеорита над Токио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.