В небе над Японией пронёсся гигантский светящийся шар (видео)

Возможно, это был метеорит

Падение крупного небесного тела зафиксировали в Японии. Гигантский светящийся шар, пересекающий небосвод, был виден в центральном районе Канто.

Это произошло в половине 11-го вечера по местному времени. Учёные полагают, что это может быть большой метеорит. Сейчас ведутся его поиски, сообщает "ТВ Центр".

По мнению астрономов, небесное тело могло упасть на восточной окраине острова Хонсю или в воды Тихого океана. Последний раз падение крупного метеорита в Японии было замечено 2 июля. Его фрагмент удалось найти в префектуре Тиба.

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