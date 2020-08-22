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Тушение пожаров в России осложняют сухая погода и сильный ветер

15:12
  • суббота
  • 22 августа 2020

С огнём борются тысячи человек

Более двух тысяч парашютистов-десантников задействованы в тушении лесных пожаров. В России горят почти 50 тысяч гектаров леса. Большая часть - в Красноярском крае, где действует режим ЧС.
В России бушуют более 150 природных пожаров (видео)

Сложная ситуация также в Якутии и Иркутской области. Почти 90% возгораний отмечены в труднодоступной местности. Кроме того, работу осложняет сухая и ветреная погода.

Для того, чтобы остановить распространения огня применяют взрывной метод. С воздуха мониторинг обстановки ведёт авиация, сообщает "ТВ Центр".

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