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Лукашенко отдал приказ о закрытии бастующих предприятий

15:46
  • суббота
  • 22 августа 2020

Страна переживёт - считает президент

Александр Лукашенко обратился к главам регионов с призывом закрыть с 24 августа предприятия, на которых продолжаются забастовки несогласных с результатами президентских выборов 9 августа.
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"Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживёт", - сказал глава Белоруссии.

По его словам, после того, как люди остынут, можно будет пригласить на закрытые заводы новых работников. Эти заявления прозвучали на митинге в Гродно, куда Лукашенко приехал 22 августа, сообщает ТАСС.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты выборов, в Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб. Позже на десятках предприятий и заводов начались стихийные забастовки, но они не приобрели массового характера.

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