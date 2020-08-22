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Протестная активность в Белоруссии снижается

17:41
  • суббота
  • 22 августа 2020

На улицах всё меньше митингующих

Спустя почти две недели после президентских выборов в Белоруссии протестная активность на улицах снижается. Люди всё реже выходят на акции протеста в Минске и других городах страны.
Лукашенко связал протесты в Белоруссии с антироссийской политикой Запада

В столице Белоруссии сегодня прошла немногочисленная акция "Женщины в белом", затем несогласные с результатами выборов пошли по улицам Минска.

Обстановка в городе спокойная. Милиция не препятствует шествию, сообщает ТАСС. Омоновцы держатся в стороне от протестующих. Пешеходы приветствуют проходящие колонны, однако тех, кто присоединяется к ним, мало.

В толпе видны люди с государственными красно-зелёные флагами. По их словам, таким образом они подчеркивают единство народа и выступают против его разделения.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты ЦИК, в Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, четыре человека погибли Позже на десятках предприятий и заводов вспыхнули стихийные забастовки, но они не приобрели массового характера.

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