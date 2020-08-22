Россия - следующая: Лукашенко выступил с грозным предупреждением

В стране неспокойно

Последние события в Белоруссии – предупреждение россиянам. Такой вывод можно сделать из сказанного Александром Лукашенко на митинге в Гродно.

По словам президента, противники властей Белоруссии сейчас травят страну, чтобы затем оказать давление на Россию, передаёт БелТа. С этим мнением согласен и президент Владимир Путин, утверждает глава Белоруссии.

"Мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить", - сказал Лукашенко. Он также подчеркнул, что отношения Москвы и Минска сейчас в полном порядке – общение проходит хорошо.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать оглашённые Центризбиркомом результаты голосования.

В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками пострадали представители обеих сторон, четыре человека погибли Позже на десятках предприятий и заводов вспыхнули стихийные забастовки, но они не приобрели массового характера.

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