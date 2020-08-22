В Италии зарегистрирована вспышка коронавируса из-за ночных клубов

Люди ведут себя беспечно

Максимальный с начала распространения в Италии коронавируса суточный прирост случаев инфицирования зарегистрирован в столичной области Лацио. За сутки там выявлено 215 человек. Италия – наиболее пострадавшая страна от пандемии, в самом начале распространения вируса там были зарегистрированы тысячи случаев в день.

Сейчас более 60% случаев инфицирования - завозные, при этом 45% заразившихся - вернувшиеся с отдыха на острове Сардиния, где на местных курортах возникли локальные вспышки заболевания, связанные с ночными клубами.

Накануне, 21 августа в Италии отмечался максимальный с начала распространения коронавируса суточный прирост новых случаев болезни – более 900. Всего с начала пандемии в стране заразились около 260 тысяч человек.

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