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Пожарные третий час тушат кровлю кирпичного завода в Башкирии (видео)

18:39
  • суббота
  • 22 августа 2020

На место прибыл пожарный поезд

Пожарный поезд привлекли к тушению загоревшегося в Башкирии кирпичного завода. Горит кровля здания предприятия на площади около шести тысяч квадратных метров. Завод находится в городе Давлеканово. 

К тушению пожара привлечены в общей сложности более 60 человек и 24 единицы техники. Причину возгорания пока не определили, сообщают в местном управлении МЧС.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что столб дыма от пожара виден за несколько километров. Это подтверждает и видео, снятое спасателями на месте пожара.

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