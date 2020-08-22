В прессу попала информация о скандале на похоронах Легкоступовой

Поклонники певицы возмущены

Поклонников Валентины Легкоступовой возмутило поведение её родных на похоронах. СМИ пишут о громком скандале на прощании с певицей. Дочка звезды Анетта, распоряжавшаяся траурной церемонией, не пустила к гробу фанатов исполнительницы. Мало того, на церемонию отпевания не был допущен вдовец Юрий Фирсов. Его не пригласили и на поминки в один из московских ресторанов.

Поклонники хотели проводить Легкоступову в последний путь, как это принято, аплодисментами. Но, простояв час у ограды Троекуровского кладбища, куда их не пустили, разошлись.

"Это не по-людски! Нам не дали проводить её в последний путь достойно. Разве так можно?", - цитирует высказывание одного из фанатов певицы издание "Собеседник".

Валентине Легкоступовой было 54 года, она умерла 14 августа. Причины смерти до сих пор не называются. Известно, что за неделю до смерти певицу доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Высказывались разные версии произошедшего, в том числе, её избиение супругом Юрием Фирсовым.

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