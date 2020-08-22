ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В прессу попала информация о скандале на похоронах Легкоступовой

19:46
  • суббота
  • 22 августа 2020

Поклонники певицы возмущены

Поклонников Валентины Легкоступовой возмутило поведение её родных на похоронах. СМИ пишут о громком скандале на прощании с певицей. Дочка звезды Анетта, распоряжавшаяся траурной церемонией, не пустила к гробу фанатов исполнительницы. Мало того, на церемонию отпевания не был допущен вдовец Юрий Фирсов. Его не пригласили и на поминки в один из московских ресторанов.
Друг Легкоступовой назвал виновного в смерти певицы

Поклонники хотели проводить Легкоступову в последний путь, как это принято, аплодисментами. Но, простояв час у ограды Троекуровского кладбища, куда их не пустили, разошлись.

"Это не по-людски! Нам не дали проводить её в последний путь достойно. Разве так можно?", - цитирует высказывание одного из фанатов певицы издание "Собеседник".

Валентине Легкоступовой было 54 года, она умерла 14 августа. Причины смерти до сих пор не называются. Известно, что за неделю до смерти певицу доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Высказывались разные версии произошедшего, в том числе, её избиение супругом Юрием Фирсовым. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
После церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой
После церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.