Московские врачи вылечили ещё 965 больных COVID-19

Всего болезнь победили более 204 тысяч человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 965 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 204 786.

С 24 августа в московском метро существенно снизится стоимость медицинских масок, продаваемых у входа на станции: одна маска будет стоить не 15, а 10 рублей. Приобрести средства защиты по новой стоимости можно будет на любой станции московского метро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек.

Напомним, что масочно-перчаточный режим пока что сохраняется в столице. На улице маску и перчатки надевать не обязательно. За отсутствие защитных средств предусмотрен штраф – пять тысяч рублей.

По данным на 22 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 256 513 пациентам, умерли с начала пандемии 4 720 человек. В России больных зарегистрировано боле 949 тысяч, в мире 23 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 800 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"