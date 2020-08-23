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В России за сутки выявлено менее 5 тысяч больных коронавирусом

11:00
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

С каждым днём их становится меньше

За сутки в России зафиксировано 4 852 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 956 749 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 611 больных, всего в столице выявлено более 257 тысяч инфицированных.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 23 миллиона

В России уже неделю не регистрируют более пяти тысяч случаев заражения в сутки. Но в мире пандемия набирает обороты. 22 августа число инфицированных коронавирусом перешагнуло очередную психологическую отметку в 23 миллиона.  Ещё в начале августа в мире был перейдён рубеж в 18 миллионов инфицированных, за три недели заболели более пяти миллионов человек.

Больше всего заболевших в США – 5,6 миллиона человек. Там же и больше всего умерших от коронавируса – 175 тысяч. На втором месте находится Бразилия, там зарегистрировано более трёх с половиной миллионов заболевших, третью строчку занимает Индия с 2,9 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено около 950 тысяч заболевших.

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