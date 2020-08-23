"Проблема остаётся": Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Улучшение наступит после начала вакцинации

Ситуация с распространением коронавируса в Москве хорошая. Такую оценку дал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". "Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения её стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то серьёзного всплеска по заболеваемости", - сказал мэр.

Но, с другой стороны, ежедневно в столице выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом и от 300 до 400 человек госпитализируются. "Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере, до вакцинации", - полагает Собянин.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в России начнётся в октябре. Первыми препарат получат педагоги и медики, затем стартует массовая вакцинация. По данным соцопросов, около 40% россиян готовы сделать себе прививку от коронавируса.

По данным на 22 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 256 513 пациентам, умерли с начала пандемии 4 720 человек. В России больных зарегистрировано более 950 тысяч, в мире 23,2 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерли 804 тысячи заболевших.

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