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В Ингушетии ликвидировали группу боевиков

11:13
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

В республике вводился режим КТО

В Ингушетии во время контртеррористической операции ликвидировали двух боевиков. Режим КТО с восьми часов утра был введён в селе Троицкое Сунженского района республики.
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Участников бандформирования заблокировали на окраине населённого пункта. На предложение сложить оружие и сдаться они ответили огнём, после чего началась перестрелка, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас место боестолкновения оцеплено. Там работают сапёры и следователи. Бандиты оказались сторонниками запрещённой в России организации "Исламское государство".

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