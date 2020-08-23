Оппозиция готовит новые акции протеста в Белоруссии

Власти предупреждают об ответственности

Белорусская оппозиция готовит новое несанкционированное шествие. Хотя последние дни показали: желающих протестовать становится все меньше. Люди выступают за стабильность в стране, а в действиях тех, кто раскачивает ситуацию, уже отчётливо видна не только политическая составляющая. Накануне, 22 августа Александр Лукашенко привёл армию в готовность и приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы.

Акции в поддержку действующего президента проходят по всей стране. Люди с государственными флагами выражают доверие Александру Лукашенко и предостерегают тех, кто выходит на площади с обратной целью или же отказывается работать, сообщает "ТВ Центр".

Масштабный митинг с участием президента в Гродно завершился вечером 22 августа. Александр Лукашенко попросил руководителей предприятий не мешать тем, кто не желает работать. И подчеркнул: в такой ситуации придется просто закрыть бастующие производства. Глава государства ещё раз указал, кто стоит за акциями протеста в Белоруссии. "Беспорядки, зачинщики - не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Неужели мы слепые, неужели мы не видим, что происходит. Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я видел много народов, которые прошли через цветную революцию. Они до сих пор корячатся и никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить", - сказал президент.

Впервые в истории современной Белоруссии армия страны приведена в полную боевую готовность. Такое распоряжение Лукашенко сделал на военных учениях в Гродно. Это ответ на манёвры, которые проходят близ белорусских границ. Поляки проводят сразу пять учений одновременно. Лукашенко вновь указывает на иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

На 23 августа назначен общенациональный митинг оппозиции. Количество тех, кто выходит на улицы, в последние дни заметно сократилось. Митингующие не получают ответов. У так называемого Координационного совета никакого плана действий. Призывающая на улицы Тихановская остаётся в Литве, где ждёт встречи с первым замом госсекретаря США. Вероятно, чтобы получить новые указания.

Немногочисленные желающие митинговать показательно рисуют плакаты в парках. Такой революционный пленэр. Но за высокими порывами стоит прозаичная буква закона, предупреждает Генеральная прокуратура Белоруссии. Участие в несанкционированных митингах влечёт административную и уголовную ответственность.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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