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В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2020"

11:55
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

В нём примет участие глава Минобороны России

Большое событие в подмосковном парке "Патриот". Там открывается международный форум "Армия-2020". Его посетят гости из 92 стран, в их числе, руководители военных ведомств.
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В Кубинку уже прибыл Сергей Шойгу. Министр обороны осмотрел авиационную часть экспозиции и понаблюдал за полётами. На выставке  впервые представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57. А еще - можно увидеть обновленный ударный вертолет Ми-28НМ, тяжелый беспилотник "Охотник" и десятки моделей проверенных временем машин и вооружения.

Первые три дня выставка работает для специалистов, затем её смогут посетить все желающие. А на российских и зарубежных полигонах 23 августа начнутся Армейские игры. За первенство поборются 156 команд из 32 стран, сообщает "ТВ Центр".

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Сергей Шойгу посетил Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
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