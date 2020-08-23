В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2020"

В нём примет участие глава Минобороны России

Большое событие в подмосковном парке "Патриот". Там открывается международный форум "Армия-2020". Его посетят гости из 92 стран, в их числе, руководители военных ведомств.

В Кубинку уже прибыл Сергей Шойгу. Министр обороны осмотрел авиационную часть экспозиции и понаблюдал за полётами. На выставке впервые представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57. А еще - можно увидеть обновленный ударный вертолет Ми-28НМ, тяжелый беспилотник "Охотник" и десятки моделей проверенных временем машин и вооружения.

Первые три дня выставка работает для специалистов, затем её смогут посетить все желающие. А на российских и зарубежных полигонах 23 августа начнутся Армейские игры. За первенство поборются 156 команд из 32 стран, сообщает "ТВ Центр".

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