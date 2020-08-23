Сестра Трампа назвала его лгуном

В Белом доме хранят молчание

Лгун и жестокий человек. Газета The Washington Post утверждает, что именно так отозвалась о Дональде Трампе его старшая сестра Мэриэнн. В распоряжении издания появилась запись её беседы с одной из племянниц американского президента.

В опубликованной 23 августа статье отмечается, что Мэриэнн Трамп-Берри, которая ранее занимала должность федерального судьи, считает брата беспринципным и жалуется на постоянное изменение позиции, враньё и плохую подготовку.

Например, на то, что Дональд Трамп не читает доклады ведомств, которые попадают к нему на стол. И хотя сама беседа состоялась два года назад, она легла в основу книги, вышедшей в июле. Публикацию таких воспоминаний пытались запретить через суд. Но автор в итоге выиграл процесс, сообщает "ТВ Центр".

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