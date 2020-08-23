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Огненный ад: Калифорния охвачена лесными пожарами (видео)

12:14
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Есть погибшие

Калифорния в огне. Власти штата призвали жителей бежать из опасных районов. Пламенем охвачено уже около пяти тысяч квадратных километров. Это второй по масштабам пожар в истории и его площадь продолжает стремительно расти. К борьбе с огненной стихией привлекли даже силы Национальной гвардии.
В Калифорнии эвакуируют тысячи людей из-за природных пожаров

Небо над Калифорнией затянуто цветными облаками. Как может показаться с самолёта. На самом деле – это дым от пожаров, которыми охвачены уже полмиллиона гектаров леса. Зрелище завораживающее и ужасное, напоминающее кадры из фильма-катастрофы. В огне полыхают жилые дома,  более семисот уже уничтожено, ещё десятки тысяч могут вспыхнуть в любой момент.

Люди описывают происходящее как огненный ад. Температура – плюс 37 градусов. Беспощадное солнце, сильный ветер и тысячи молний провоцируют новые возгорания. В нескольких местах по полям прошлись редчайшие огненные торнадо. В списке погибших уже шесть человек:  пожарные и местные жители; более сорока пострадали. Под угрозой населённые пункты от залива Сан-Франциско на западе до столичного Сакраменто на востоке, от винодельческого Хилдсберга на севере до университетского Санта-Крус на юге. Губернатор призывает не испытывать судьбу и бежать как можно скорее.

На борьбу с огнём направлены 14 тысяч пожарных. Национальная гвардия и военные бросили в бой специальную авиацию. Однако силы на исходе, не хватает ресурсов. Только сегодня, спустя пять дней после введения режима чрезвычайной ситуации, оказать федеральную поддержку штату распорядился президент Трамп. Ждут помощи из Канады и Австралии. Но прогнозы неутешительны: в выходные ожидаются новые грозы. А сейсмологи предупреждают о возможности землетрясения.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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