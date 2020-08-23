Его заклинило

В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост. Его механизм заклинило, когда вечером разводили пролёты, чтобы дать пройти судам по реке. Крылья моста зависли под разными углами.

По обе стороны Темзы образовались огромные пробки из машин и людей. Движение для пешеходов удалось открыть только через несколько часов. А вот автомобилистам проезд закрыт до сих пор. Им рекомендуют искать пути объезда, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщается на сайте сооружения, мост разводят не менее 850 раз ежегодно. В последний раз капитальный ремонт конструкции проводили около четырёх лет назад.

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