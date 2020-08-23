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В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост

10:39
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Его заклинило

В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост. Его механизм заклинило, когда вечером разводили пролёты, чтобы дать пройти судам по реке. Крылья моста зависли под разными углами.
В Лондоне теплоход с 190 пассажирами врезался в Тауэрский мост

По обе стороны Темзы образовались огромные пробки из машин и людей. Движение для пешеходов удалось открыть только через несколько часов. А вот автомобилистам проезд закрыт до сих пор. Им рекомендуют искать пути объезда, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщается на сайте сооружения, мост разводят не менее 850 раз ежегодно. В последний раз капитальный ремонт конструкции проводили около четырёх лет назад.

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Тауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне
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