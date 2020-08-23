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Красивая победа: Поветкин отправил Уайта в нокдаун

12:55
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Россиянин стал временным чемпионом мира

Российский тяжеловес Александр Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета. В поединке, прошедшем в ночь на 23 августа, в британском Брентвуде, он одержал победу над хозяином ринга - Дилланом Уайтом.
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В четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Однако уже в следующем собрался с силами и нокаутировал соперника, после чего бой завершился.

Теперь Поветкин должен встретиться на ринге с победителем поединка за пояс чемпиона мира. Соперник российского боксёра определится в декабре, сообщает "ТВ Центр".

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