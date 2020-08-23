В Ночном забеге по улицам Москвы приняли участие 6 тысяч человек

Он стартовал в Лужниках

Больше шести тысяч спортсменов и десять километров по живописным маршрутам города. В Москве прошёл традиционный Ночной забег. Стартовали участники в Лужниках возле стен Большой спортивной арены.

Пробег проходил по набережным столицы и по территории Олимпийского комплекса. А на финише впервые в истории трое бегунов объединились и пересекли черту вместе, держась за руки.

Завершился марафон торжественной церемонией награждения победителей, сообщает "ТВ Центр".

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