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В Ночном забеге по улицам Москвы приняли участие 6 тысяч человек

11:22
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Он стартовал в Лужниках

Больше шести тысяч спортсменов и десять километров по живописным маршрутам города. В Москве прошёл традиционный Ночной забег. Стартовали участники в Лужниках возле стен Большой спортивной арены.
Около 17 тысяч человек стали участниками Московского полумарафона

Пробег проходил по набережным столицы и по территории Олимпийского комплекса. А на финише впервые в истории трое бегунов объединились и пересекли черту вместе, держась за руки.

Завершился марафон торжественной церемонией награждения победителей, сообщает "ТВ Центр".

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