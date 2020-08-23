В Подмосковье открылись "Джазовые сезоны"

На фестивале ожидается масштабная программа
Зажигательные ритмы разных стран мира. В подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские" стартовал международный музыкальный фестиваль "Джазовые сезоны".
Организаторы подготовили масштабную программу. 22 августа перед зрителями выступили лучшие зарубежные и российские коллективы, а также признанные мастера жанра - Лариса Долина и Игорь Бутман.
Много интересного ожидается и сегодня, 23 августа: на сцену выйдут Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр. А для самых маленьких зрителей организована специальная спортивная площадка, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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