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В Подмосковье открылись "Джазовые сезоны"

13:24
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

На фестивале ожидается масштабная программа

Зажигательные ритмы разных стран мира. В подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские" стартовал международный музыкальный фестиваль "Джазовые сезоны".
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Организаторы подготовили масштабную программу. 22 августа перед зрителями выступили лучшие зарубежные и российские коллективы, а также признанные мастера жанра - Лариса Долина и Игорь Бутман.

Много интересного ожидается и сегодня, 23 августа: на сцену выйдут Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр. А для самых маленьких зрителей организована специальная спортивная площадка, сообщает "ТВ Центр".

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Фестиваль "Jazzовые сезоны" в музее-заповеднике "Горки Ленинские"
Фестиваль "Jazzовые сезоны" в музее-заповеднике "Горки Ленинские"
Фестиваль "Jazzовые сезоны" в музее-заповеднике "Горки Ленинские"
Фестиваль "Jazzовые сезоны" в музее-заповеднике "Горки Ленинские"
Фестиваль "Jazzовые сезоны" в музее-заповеднике "Горки Ленинские"
Фестиваль "Jazzовые сезоны" в музее-заповеднике "Горки Ленинские"
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