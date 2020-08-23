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В России создали систему дистанционного выявления больных COVID-19

15:52
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Она поможет обеспечить безопасность

Российские инженеры разработали уникальную систему, которая сможет дистанционно определять вирусную опасность. Это так называемые антиковидные тепловизоры с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений.
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Как сообщает РИА Новости, новинку изобрели холдинге "Швабе", входящем в корпорацию "Ростех". Комплекс состоит непосредственно из тепловизора, рабочего места оператора со специальным программным обеспечением и полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

По замыслу разработчиков, такая система должна существенно повысить безопасность в организациях с большим количеством людей. Искусственный интеллект будет принимать решение - запускать человека в помещение или нет. Для этого в систему предварительно нужно внести всех сотрудников предприятия и их биометрические данные.

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