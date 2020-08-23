Состояние тяжёлое: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

У неё высокая температура

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, её состояние оценивается как тяжёлое. О болезни лидера парламентской фракции "Батькивщина" сообщила у себя в Facebook её пресс-секретарь Марина Сорока.

"Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжёлое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока.

Юлии Тимошенко 59 лет. В разные годы она занимала должности вице-премьера и премьер-министра Украины. Сейчас возглавляет парламентскую фракцию "Батькивщина" в Верховной раде.

По последним данным, на Украине с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 105 тысяч заразившихся, умерли 2 286 человек. На этой неделе в стране наблюдался резкий рост числа инфицированных.

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