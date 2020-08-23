Зрелищные кадры с открытия форума "Армия-2020"

На смотр приехали гости со всего мира

Большое международное событие. В подмосковном парке "Патриот" заработал шестой форум "Армия-2020". Гости и участники - представители 92 стран мира.

Посетители увидят обширную статическую экспозицию с перспективными разработками и техникой, уже стоящей на вооружении. Самая зрелищная часть - демонстрация возможностей боевых машин.

Одновременно на российских и зарубежных полигонах начались Армейские игры. За церемонией открытия форума следил корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев (смотрите видео).

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