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В США вспыхнули протесты из-за убийства ещё одного темнокожего

15:29
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Его застрелил полицейский

Новый очаг уличных волнений появился на карте США. Беспорядки вспыхнули в городе Лафейетт, в штате Луизиана, после того, как полицейские застрелили там темнокожего.
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31-летний мужчина, вооружённый ножом, намеревался ограбить магазин на автозаправке. Увидев патруль, он попытался сбежать, но был убит при задержании. Сделанная очевидцами видеозапись попала в Сеть и спровоцировала массовые волнения.

Несколько дней продолжаются столкновения и на северо-западе страны в Портленде. Ночью сторонники движения за права темнокожих взяли в осаду здание полиции и забросали стражей порядка камнями и бутылками. Местные власти называют происходящее бунтом, сообщает "ТВ Центр".

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