38-летний Борис Корчевников резко теряет слух

Ситуация сложная

Борис Корчевников резко теряет слух. О проблемах со здоровьем телеведущего рассказали зрители, побывавшие на записи очередной программы Судьба человека", которая выходит канале "Россия-1".

Одна из зрительниц утверждает, что ведущий почти ничего не слышит. Вопросы, которые нужно задать гостю, ему подсказывают редакторы с помощью планшета, установленного на столе ведущего. По словам зрителей, сотрудники программы перед съёмками предупреждают героев, что ведущий плохо слышит, пишет Собеседник.Ru.

"Сам Борис внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь прочитать по губам, что говорит герой программы. Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса", - рассказала зрительница.

В свою очередь телеведущая Анна Калашникова уже призвала молиться за здоровье своего коллеги. Выяснилось, что она давно знает тайну Корчевникова. В интервью изданию она сообщила, что проблемы начались 13 лет назад. "Среди вероятных диагнозов чаще всего называется рак. А в качестве возможного последствия – потеря слуха", - рассказала Калашникова.

Напомним, что в 2015 году Борису Корчевникову удалили доброкачественную опухоль головного мозга, которая затронула слуховой нерв.

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