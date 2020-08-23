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"Будете иметь дело с нами": белорусские военные предупредили протестующих

16:33
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

В Минске снова проходит акция протеста

Белорусские военные предупредили протестующих, что те будут иметь дело с армией в случаях нарушения общественного порядка на мемориалах, посвященных Второй мировой войне. С 23 августа войска Минобороны возьмут под охрану мемориалы и памятники в Минске, где противники Александра Лукашенко проводят протестные акции.
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В случаях нарушения порядка протестующие будут иметь дело уже не с милицией, а с армией, предупреждают военные в своём Telegram-канале.

23 августа в Минске вновь проходят акции протеста. Как сообщают местные СМИ, стела "Минск - Город-герой" окружена военными. Митингующие находятся на площади Независимости.  

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать оглашённые Центризбиркомом результаты голосования. Во вспыхнувших протестах пострадали люди, сообщалось о четырёх погибших.

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