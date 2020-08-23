Россия озвучила официальную позицию по ситуации в Белоруссии

Минск сам должен всё решать

Ситуация в Белоруссии нормализуется, но не всем это нравится. С таким заявлением выступил на форуме "Территория смыслов" министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, белорусский народ сам должен найти выход из сложившегося положения.

"Знаю, что не всем это нравится, есть желающие всё-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий", - указал глава российской дипломатии.

Как отметил министр, Россия примет любое решение белорусского руководства в отношении диалога со своим населением, но к настроениям на Западе надо отнестись со всем вниманием.

"Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным - конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью", - напомнил Лавров. Навязывать никаких рецептов Белоруссии не надо, считает глава МИДа.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать оглашённые Центризбиркомом результаты голосования.

В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками пострадали представители обеих сторон, четыре человека погибли. Позже на нескольких предприятиях и заводах вспыхнули стихийные забастовки, но они не приобрели массового характера.

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