На улицах Минска появилась военная техника

Под охрану взяты памятники Великой Отечественной

В центр Минска стянуты военные подразделения, техника замечена у стелы "Минск – Город-герой", рядом с которой несогласные с итогами президентских выборов проводят свои акции.

Около монумента растянулись цепью несколько десятков военнослужащих в полной экипировке, ещё несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны. Как сообщает "Интерфакс", броневиками перекрыты подъезды к проспекту Независимости со стороны железнодорожного вокзала.

Часть улиц в белорусской столице также перекрыта сотрудниками милиции. На этом фоне в городе проходит очередная акция протеста. Люди собираются на площади Независимости. Сообщений о столкновениях протестующих с силовиками не поступает.

Ранее сегодня, 23 августа белорусские военные в своём Telegram-канале предупредили протестующих, что те будут иметь дело с армией в случаях нарушения общественного порядка у мемориалов, посвящённых Второй мировой войне.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать оглашённые Центризбиркомом результаты голосования. Во вспыхнувших протестах пострадали люди, сообщалось о четырёх погибших.

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