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От рук боевиков в Ингушетии пострадали спецназовцы

17:17
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Их жизни вне опасности

Во время боя в Ингушетии пострадали два бойца спецназа. Их жизням ничто не угрожает, сообщает ТАСС.
В Ингушетии ликвидировали группу боевиков

Также стало известно, что ликвидированные в Ингушетии боевики могут быть причастны к убийству росгвардейца. Отпечатки одного из них совпадают с обнаруженными на автомобиле сотрудника Росгвардии, которого убили при нападении в конце июля.

Утром 23 августа сообщалось, что в Ингушетии во время контртеррористической операции ликвидировали двух боевиков. Режим КТО с восьми часов утра был введён в селе Троицкое Сунженского района. Бандиты были сторонниками запрещённой в России организации "Исламское государство".

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