В Европе смирились с победой Лукашенко на выборах

С президентом Белоруссии будут сотрудничать

В Европе согласились с тем, что Александр Лукашенко – законно избранный президент Белоруссии. Такой вывод можно сделать из заявления верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

В интервью изданию Pais высокопоставленный европейский чиновник признал, что Евросоюз должен работать с Лукашенко, контролирующим власть. Хотим мы того или нет, но это придётся делать, отметил Борель.

Ранее в Брюсселе озвучили консолидированную позицию по легитимности избранного президента Белоруссии. В ЕС отказались признать результаты выборов и призвали оппозицию, несогласную с избранием Лукашенко, отстаивать свои взгляды.

Россия и ряд других стран в отличие от ЕС признали победу Лукашенко на выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. Во вспыхнувших протестах пострадали люди, сообщалось о четырёх погибших.

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