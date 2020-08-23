ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Труппу московского театра отправили на карантин

18:53
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

У двух артистов - подозрение на коронавирус

Значительную часть труппы театра имени Вахтангова посадили на карантин из-за подозрения на коронавирус у двух актёров. Они были заняты в репетиции спектакля "Соломенная шляпка", сообщил "Интерфаксу" директор театра Кирилл Крок.
Театр "Геликон-опера" приготовил зрителям множество премьер

Репетиции приостановлены, а все, кто участвовал в них, проходят тесты и получают справки. Всего под подозрением находятся около 25 человек. Директор полагает, что это ЧП не отразится на открытии театра.

Ранее столичные власти сообщали, что открытие театров после снятия ограничительных мер состоится не раньше сентября. Первых зрителей в зале будут рассаживать в шахматном порядке.

По данным на 23 августа, в Москве зарегистрировано 257 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли более 4700 человек, вылечились почти 205 тысяч. В России число заболевших приближается к 960 тысячам.      

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа театра во время эпидемии коронавируса
Работа театра во время эпидемии коронавируса
Театр имени Евгения Вахтангова
Театр имени Евгения Вахтангова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.