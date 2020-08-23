Труппу московского театра отправили на карантин

У двух артистов - подозрение на коронавирус

Значительную часть труппы театра имени Вахтангова посадили на карантин из-за подозрения на коронавирус у двух актёров. Они были заняты в репетиции спектакля "Соломенная шляпка", сообщил "Интерфаксу" директор театра Кирилл Крок.

Репетиции приостановлены, а все, кто участвовал в них, проходят тесты и получают справки. Всего под подозрением находятся около 25 человек. Директор полагает, что это ЧП не отразится на открытии театра.

Ранее столичные власти сообщали, что открытие театров после снятия ограничительных мер состоится не раньше сентября. Первых зрителей в зале будут рассаживать в шахматном порядке.

По данным на 23 августа, в Москве зарегистрировано 257 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли более 4700 человек, вылечились почти 205 тысяч. В России число заболевших приближается к 960 тысячам.

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