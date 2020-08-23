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Первые кадры с места аварии автобуса и самосвала в Новой Москве

19:00
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

В ДТП пострадали 16 человек

В Сети появились первые кадры с места столкновения самосвала с пассажирским автобусом в Новой Москве. Авария произошла на 25 километре Калужского шоссе, неподалёку от МКАДа.
Пассажирский автобус и самосвал столкнулись в Москве: есть пострадавшие

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, водитель потерял управление и многотонная машина влетела на большой скорости в рейсовый автобус.

Видно, что кабина самосвала сильно пострадала, также заметна большая вмятина в задней части автобуса. 

На дороге разбросаны осколки стёкол. Известно, что в ДТП пострадали 16 человек, среди них - трое детей.

Семь человек доставлены в больницы. Остальных пассажиров медики осматривают на месте, сообщает ТАСС.

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