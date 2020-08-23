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Путин наградил 17 американцев медалями за мужество и отвагу

19:50
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Награды получили участники Северных конвоев

Владимир Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев - участников Северных конвоев. Указ президента размещён на портале правовой информации.
Путин дал поручения по вопросам миграции

Американцы удостоены высоких наград за мужество и отвагу, проявленные во время Великой Отечественной войны.

Северные конвои в годы Второй мировой войны доставляли в СССР грузы по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании.

Медаль Ушакова была учреждена в СССР в 1944 году для награждения всех, кто проявил отвагу в боях с врагами Советского Союза на море. В общей сложности награду получили более 15 тысяч человек.

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