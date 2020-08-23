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Лукашенко с автоматом Калашникова прилетел в центр Минска (видео)

20:05
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

В столице Белоруссии снова проходят акции протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Минск на вертолёте с автоматом Калашникова в руках. Глава государства вышел из вертолёта в бронежилете и направился в сторону резиденции.
"Будете иметь дело с нами": белорусские военные предупредили протестующих

23 августа в центре белорусской столицы снова проходит многотысячная акция протеста несогласных с результатами выборов. Часть объектов в Минске блокирована армией и военной техникой.

Ранее военные белорусские военные в своём Telegram-канале предупредили протестующих, что те будут иметь дело с армией в случаях нарушения общественного порядка у мемориалов, посвящённых Второй мировой войне. Сейчас все памятники в Минске взяты под охрану военных

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать официальные  результаты голосования. Во вспыхнувших протестах пострадали люди, сообщалось о четырёх погибших.

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