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Лукашенко о протестующих: "Как крысы разбежались"

20:46
  • воскресенье
  • 23 августа 2020

Президент прилетел с автоматом в свою резиденцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих в Минске. Вечером 23 августа глава государства прилетел на вертолёте в свою резиденцию в центре столицы.
Лукашенко с автоматом Калашникова прилетел в центр Минска (видео)

На видео, опубликованном БелТА, общаясь с сопровождающими его лицами, Лукашенко комментирует ситуацию с протестующими. "Как крысы разбежались", - говорит глава государства. Прилетев в свою резиденцию, он вышел из вертолёта с автоматом Калашникова в руках.

Сегодня оппозиция провела акции протеста на площади Независимости в центре Минска, а затем - возле стелы "Минск - Город-герой", от которой участники мероприятия направились в сторону резиденции президента. Но там  движение протестующим перегородили ОМОН и спецтехника. Люди стали расходиться. 

Ранее белорусские военные в своём Telegram-канале предупредили протестующих, что те будут иметь дело с армией в случаях нарушения общественного порядка у мемориалов, посвящённых Второй мировой войне. Сейчас все памятники в Минске взяты под охрану военных, там наблюдается скопление техники, где-то объекты обнесены колючей проволокой.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать официальные  результаты голосования. Во вспыхнувших протестах пострадали люди, сообщалось о четырёх погибших.

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