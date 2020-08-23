Лукашенко о протестующих: "Как крысы разбежались"

Президент прилетел с автоматом в свою резиденцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих в Минске. Вечером 23 августа глава государства прилетел на вертолёте в свою резиденцию в центре столицы.

На видео, опубликованном БелТА, общаясь с сопровождающими его лицами, Лукашенко комментирует ситуацию с протестующими. "Как крысы разбежались", - говорит глава государства. Прилетев в свою резиденцию, он вышел из вертолёта с автоматом Калашникова в руках.

Сегодня оппозиция провела акции протеста на площади Независимости в центре Минска, а затем - возле стелы "Минск - Город-герой", от которой участники мероприятия направились в сторону резиденции президента. Но там движение протестующим перегородили ОМОН и спецтехника. Люди стали расходиться.

Ранее белорусские военные в своём Telegram-канале предупредили протестующих, что те будут иметь дело с армией в случаях нарушения общественного порядка у мемориалов, посвящённых Второй мировой войне. Сейчас все памятники в Минске взяты под охрану военных, там наблюдается скопление техники, где-то объекты обнесены колючей проволокой.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать официальные результаты голосования. Во вспыхнувших протестах пострадали люди, сообщалось о четырёх погибших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"