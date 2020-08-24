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Жителей поселка в Амурской области эвакуируют из-за угрозы наводнения

08:28
  • понедельник
  • 24 августа 2020

После сильных дождей вода подмыла дамбу на берегу реки Томь

Жителей поселка на острове Старица в Амурской области экстренно эвакуируют. Этой ночью после сильных дождей вода подмыла дамбу на берегу реки Томь, передает "ТВ Центр".

Сотрудники МЧС восстанавливают трехметровую насыпь, проведение работ осложняет сильное течение. Спасатели подготовили  пункт временного размещения, о возможности уехать людей информируют по громкой связи.

Некоторые уже покинули опасную зону, забрав вещи и домашних животных. Но многие не хотят оставлять свои дома.

Во втором по величине городе области - Белогорске - действует режим ЧС - ливни в регионе не прекращаются уже несколько дней.

Сотрудники МЧС также оценили обстановку в районе Комсомольска-на-Амуре - масштабы разлива рек и состояние временных защитных сооружений мониторят с воздуха.

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