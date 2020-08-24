Для россиян откроют еще семь стран

Итоговое решение ожидается в конце августа

25 августа оперативный штаб Росавиации и Роспотребнадзора может принять решение о возобновлении полетов по новым зарубежным направлениям.

Источники iz.ru утверждают, что 18 августа на заседании оперштаба обсуждался вопрос о возобновлении полетов в Венгрию, Францию, Мальту, Иорданию, Египет (только в Каир), Китай (только в Шанхай) и на Кипр. Тогда представители Росавиации и Роспотребнадзора не смогли принять окончательное решение, они договорились сделать это через неделю.

Представитель одной авиакомпании выразил мнение, что полеты в вышеперечисленные страны едва ли изменят печальное положение перевозчиков и аэропортов, которые понесли огромные убытки из-за коронавируса.

"Те, кто планировал полететь на отдых в августе–сентябре, уже купили билеты и путевки, - сказал он на условиях анонимности. - Лето заканчивается, его итоги для отрасли неутешительны, и впереди нас ждет самое сложное полугодие за все последние годы".

Напомним, что в конце марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. В августе самолеты с россиянами стали летать в Турцию, Великобританию, Занзибар и Швейцарию.

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