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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

08:29
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Жителей столицы ожидают дожди

Метеоролог Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в понедельник, 24 августа, передает РИА Новости. Он предупредил, что небо будет затянуто облаками, также ожидаются кратковременные дожди.

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди. Днём в мегаполисе плюс 21-23, по области 15-24", - заявил синоптик.

Синенков добавил, что атмосферное давление опустится до 744 миллиметров ртутного столба, также ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

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