Российские военные медики оказали помощь беженцам в сирийской Латакии

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон также привезли продуктовые наборы

В Центре размещения беженцев в Латакии, который организовали в здании бывшей спортшколы, условия самые скромные. В основном, все спят на полу. Кровать - лишь для пожилой женщины. Многие, некогда жители провинции Идлиб, нашли здесь приют еще несколько лет назад, а кто-то и в самом начале войны в 2011 году. Приезда российских военных, прежде всего, медиков, тут ждут всегда.

Перед началом гуманитарной акции - обязательная санитарная обработка помещения. Это особенно актуально в условиях эпидемии коронавируса. После чего буквально на глазах обычный коридор превращается в настоящий приемный покой. Стерильные занавески, столы, стулья, кушетки для осмотра больных, которые сразу выстраиваются в очередь.

"Люди приходят с разными проблемами, ну в основном это давление, сахарный диабет, боли в спине, в ногах. Иногда это бывают сезонные заболевания, горло, бронхит, кашель", - рассказала Анна Голубева, главная медицинская сестра медицинского отряда специального назначения.

В арсенале наших военных врачей всегда полный набор медикаментов первой необходимости. Во время приема их выдают бесплатно.

Как обычно, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон привезли и продуктовые наборы. В очереди на получение в основном - женщины и дети. Малышам очень полюбилась наша сгущенка. Говорят, с нашим же печеньем - вообще объедение.

"Люди, которые размещены в Центре беженцев, они сейчас находятся в резерве. В основной массе все центры принимают у меня с Идлибской зоны деэскалации. На сегодняшний момент у них вернуться возможности нет, и они принимают участие во временных работах по сбору урожая", - сообщил Алексей Паценько, начальник 3 отдела ЦПВС ВС России.

Только в этом центре размещения беженцев сейчас живет около 200 человек. В Латакии еще три таких учреждения, и все они работают в связке с центрами занятости, чтобы беженцы могли найти работу и обеспечивать себя. А пока этого не произошло, на помощь всегда придут российские военные.

Алексей Платонов. "ТВ Центр". Латакия, Сирия.

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