В США усилились протесты после убийства афроамериканца

Не исключено, что имя Трейфорда Пеллерина станет таким же нарицательным, как и Джорджа Флойда

В США появилась еще одна точка напряжения - город Лафайет в Луизиане. Уличные волнения там вспыхнули после того, как полицейские застрелили темнокожего мужчину. Подозреваемый предпринял попытку ограбить магазин при автозаправке. Полицейские во время задержания опасного посетителя произвели около 10 выстрелов.

- Они его застрелят! Мы должны переждать здесь!

Прогнозы снимавших эти кадры очевидцев оказались верны. Шестеро полицейских окружают мужчину, когда тот пытается зайти в магазин при заправке и стреляют в него с близкого расстояния около 10 раз.

Это произошло в городе Лафайет штата Луизиана. В местной полиции заявили, что их сотрудники в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. При задержании он попытался бежать. Электрошокеров оказалось недостаточно, чтобы его остановить. Офицеры настигли мужчину, когда тот с ножом попытался зайти в магазин при заправке и открыли огонь на поражение. Убитым оказался 31-летний афроамериканец Трейфорд Пеллерин. Правозащитники тут же охарактеризовали произошедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу". Не исключено, что его имя станет таким же нарицательным как и Джорджа Флойда и очередного преступника возведут в ранг невинной жертвы. В Лафайете сотни людей перекрыли дорогу возле места, где произошло убийство, и потребовали наказать виновных.

Серьезные беспорядки продолжаются и в Портленде. Городские улицы уже давно напоминают поле боя. В ночь на воскресенье протестующие пытались штурмовать здание, в котором находится и офис полиции. После того, как демонстрантов попытались оттеснить, они забросали полицейских камнями, бутылками и всем, что попадалось под руку. В полиции Портленда это расценили как бунт и предупредили о последствиях.

"Для тех, кто находится у здания: запрещается входить на территорию здания и оставаться на территории. Несоблюдение этого указания может повлечь за собой вызов в суд, задержание и... применение слезоточивого газа и/или ударного оружия", - говорится в сообщении полиции.

Беспорядки в Портленде начались в конце мая. Это один из тех городов, где демонстранты не ограничивают себя ни в чем. Здесь поджигали офис профсоюза полиции и здание правительства. А вся причина этих бесчинств в том, что местный мэр - демократ, уверяет президент США Дональд Трамп.

"Все эти беспорядки являются антиправительственным движением левых сил. Всё это происходит в городах, управляемых демократами. Мэры должны дать своей полиции делать то, что она умеет делать. И тогда всё это было бы очень легко подавить. Или обращайтесь к федеральному правительству. Мы быстро решим эту проблему!" – заявил американский лидер.

В июле Трамп ввел в Портленд сотрудников федеральных силовых ведомств. И те действительно начали обеспечивать порядок. Но мэр города Тед Уиллер и губернатор штата Орегон Кейт Браун, оба демократы, приложили все усилия, чтобы федералы покинули Портленд и своего добились. Насколько Демократической партии будут благодарны горожане, чье имущество растащат или повредят протестующие и мародеры, покажут грядущие президентские выборы. Но Трамп активно использует беспорядки и неспособность демократов с ними справиться в своей предвыборной риторике.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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