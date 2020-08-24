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Французская полиция разогнала газом расстроенных футбольных фанатов

08:46
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Болельщики ПСЖ начали громить Париж после проигрыша любимой команды

Погромы и столкновения с полицией устроили в Париже фанаты футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Команда в финале Лиги чемпионов проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 1:0.

Матч проходил в Лиссабоне. Весть о поражении болельщики  встретили на Елисейских полях, где была организована трансляция, оттуда толпа и пошла маршем к площади Шарля-де-Голля, но путь им преградила полиция.

Наиболее агрессивные группы фанатов жгли файеры, взрывали петарды, выкрикивали антиправительственные лозунги и поджигали мусорные контейнеры. Более 80 человек задержаны, передает "ТВ Центр".

Агрессивное поведение болельщиков вероятно спровоцировало то, что единственный гол в этой игре в ворота "Пари Сен Жермен" забил Кингсли Коман - бывший воспитанник этого клуба.

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