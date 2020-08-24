Лукашенко с автоматом и Коля в бронежилете: как прошел 15-й день протестов в Белоруссии

Президент назвал протестующих "бегущими крысами"

Москва призывает к запуску широкого национального диалога в Белоруссии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что граждане республики сами решат, как им выходить из сложившейся ситуации. В стране уже есть признаки нормализации обстановки. Однако, по словам Лаврова, это не нравится тем, кому выгоден насильственный и близкий к украинскому сценарий.

Кадры из Минска, где оппозиция устраивает очередную акцию протеста: люди собираются на площади Независимости и после этого колонной движутся по центру столицы в сторону стелы "Минск - город-герой". В свою очередь люди из окружения Александра Лукашенко выложили в Сеть кадры, как белорусский президент поднимал в воздух вертолёт и лично осматривал обстановку в Минске.

У кресла белорусского президента можно заметить автомат. Уже после того, как вертолёт сел на территории Дворца Независимости в Минске, в разгрузке и с оружием в руке Александр Лукашенко покинул борт. Рядом в полной экипировке шёл его младший сын Николай. Видео, очевидно, попало в сеть не случайно, а стало ответом провокаторам.

Оппозиционные телеграм-каналы в воскресенье вечером призывали людей "пошуметь" у резиденции президента и заявляли, что якобы из-за этого готовится эвакуация Лукашенко. По заявлению пресс-службы президента, он напротив, весь день находился на работе. А после того, как толпа отступила, вышел к бойцам, которые стояли в оцеплении.

— Мы с вами до конца, мы с вами до конца.

— Всё по плану, разберёмся. Ребята спасибо вам! Вы красавцы.

Никаких столкновений и провокаций у Дворца Независимости не случилось. Силовики проведению митингов, если они проходят мирно, не мешают. Тем более, что и в поддержку действующего президента устраиваются акции. В субботу в Гродно состоялся массовый митинг, где побывал и сам Александр Лукашенко. Отсюда до границ с Литвой и Польшей не больше двух десятков километров. Впрочем, как дал понять белорусский лидер, западные соседи ещё ближе.

"Беспорядки, зачинщики - не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Неужели мы слепые, неужели мы не видим, что происходит?! Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я видел много народов, которые прошли через цветную революцию. Они до сих пор корячатся, и никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить", - заявил Лукашенко.

О том, что страны Запада желали бы расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил и глава российского МИДа. Выступая на форуме "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске, Сергей Лавров напомнил о призывах к смене режима в Белоруссии, которые, к примеру, звучат от официальных лиц Литвы и Польши. Запад давит на Лукашенко и предлагает посредничество, но может ли Минск этому доверять.

"Конечно, у всех свежо в памяти как это всё было на Украине, где западное посредничество обернулось, как я уже сказал, полной недоговороспособностью наших соответствующих партнёров. Поэтому белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, те явные признаки нормализации обстановки, они весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится. И есть желающие, вот это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии всё-таки сделать насильственным. Спровоцировать кровь и всё вывести на украинский сценарий", - заявил Лавров.

Например, министр отметил радикализацию белорусских оппозиционеров, которые выехали за границу, и теперь, к примеру, из Польши призывают людей на баррикады. Официальный Минск призывает оппозицию к диалогу в правовом поле. Лукашенко заявил, о начале конституционной реформы. По мнению российского министра иностранных дел, игнорирование этой инициативы будет ошибкой.

Пётр Вершинин. Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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