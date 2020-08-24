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Жертвами страшной аварии в Грузии стали 17 человек

09:11
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Автобус с людьми упал в пропасть с горной дороги

17 человек погибли в результате страшного ДТП в Грузии. Пассажирский автобус  упал в пропасть с горной дороги, передает "ТВ Центр".

По данным грузинских СМИ, в нем находились туристы. Высота обрыва на месте аварии - примерно 100 метров. Первыми помощь людям пытались оказать очевидцы, спасли троих человек. Они в тяжелом состоянии.

Предположительно, среди пассажиров находилась гражданка Канады. Причины ДТП пока не установлены. На этом участке - опасный поворот. По словам свидетелей, микроавтобус ехал на большой скорости и врезался в припаркованный легковой автомобиль, который тоже упал в овраг.

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