Жертвами страшной аварии в Грузии стали 17 человек

Автобус с людьми упал в пропасть с горной дороги

17 человек погибли в результате страшного ДТП в Грузии. Пассажирский автобус упал в пропасть с горной дороги, передает "ТВ Центр".

По данным грузинских СМИ, в нем находились туристы. Высота обрыва на месте аварии - примерно 100 метров. Первыми помощь людям пытались оказать очевидцы, спасли троих человек. Они в тяжелом состоянии.

Предположительно, среди пассажиров находилась гражданка Канады. Причины ДТП пока не установлены. На этом участке - опасный поворот. По словам свидетелей, микроавтобус ехал на большой скорости и врезался в припаркованный легковой автомобиль, который тоже упал в овраг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"