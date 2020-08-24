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Стали известны новые способы мошенничества в WhatsApp

08:36
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Эксперт рассказал о схемах злоумышленников

В большинстве случаев мошенничество в мессенджерах происходит за счет социальной инженерии, когда текст сообщения вынуждает жертву злоумышленников пройти по ссылке или скачать присланный файл. Об этом рассказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

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"Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была "акция" про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", - привел пример специалист.

Лоевский предостерег от отправки персональной информации, передает агентство "Прайм". Он объяснил, что нельзя отправлять в WhatsApp номера своей банковской карты, пароли, дату рождения и прочие личные данные – из благих побуждений об этом спрашивать никто не станет.

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