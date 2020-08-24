Стали известны новые способы мошенничества в WhatsApp

Эксперт рассказал о схемах злоумышленников

В большинстве случаев мошенничество в мессенджерах происходит за счет социальной инженерии, когда текст сообщения вынуждает жертву злоумышленников пройти по ссылке или скачать присланный файл. Об этом рассказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была "акция" про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", - привел пример специалист.

Лоевский предостерег от отправки персональной информации, передает агентство "Прайм". Он объяснил, что нельзя отправлять в WhatsApp номера своей банковской карты, пароли, дату рождения и прочие личные данные – из благих побуждений об этом спрашивать никто не станет.

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