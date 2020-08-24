В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

Для каждого водителя тариф будет подбираться индивидуально

24 августа в России официально вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь тарифы будут рассчитываться по новым правилам.

Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Страховщики смогут использовать для назначения тарифа новые личностные критерии водителей. На стоимость полиса теперь будет влиять лишение прав в прошлом, нарушения ПДД, участие в авариях, пьяная езда и другое.

Также компании вправе добавлять и другие критерии, которые будут влиять на тариф. Однако им запрещено вводить дискриминирующие факторы: по национальной, расовой, языковой принадлежности и другим критериям.

Помимо этого, изменения коснулись тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться базовая ставка. Он расширился на 10 %вверх и вниз, и теперь находится в рамках 2471-5436 рублей для автомобилей физлиц. Для автомобилей юрлиц он будет увеличен на 20%, а для такси - на 30%.

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