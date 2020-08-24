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В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

08:43
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Для каждого водителя тариф будет подбираться индивидуально

24 августа в России официально вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь тарифы будут рассчитываться по новым правилам.
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Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Страховщики смогут использовать для назначения тарифа новые личностные критерии водителей. На стоимость полиса теперь будет влиять лишение прав в прошлом, нарушения ПДД, участие в авариях, пьяная езда и другое.

Также компании вправе добавлять и другие критерии, которые будут влиять на тариф. Однако им запрещено вводить дискриминирующие факторы: по национальной, расовой, языковой принадлежности и другим критериям.

Помимо этого, изменения коснулись тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться базовая ставка. Он расширился на 10 %вверх и вниз, и теперь находится в рамках 2471-5436 рублей для автомобилей физлиц. Для автомобилей юрлиц он будет увеличен на 20%, а для такси - на 30%.

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