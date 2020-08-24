В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Он действовал с конца марта

В Московской области постановлением губернатора Андрея Воробьева отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства.

"Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"... пункт 4 (обязывающий соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд хронических заболеваний) признать утратившим силу", - сказано в постановлении.

Постановление, объявляющее о переходе на режим самоизоляции пенсионеров и людей с рядом хронических заболеваний было подписано Воробьевым в конце марта из-за высокого числа заболевших COVID-19 в регионе.

С конца мая данной категории граждан разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе в группах по два человека и с обязательным соблюдением социальной дистанции. В настоящее время в Подмосковье коронавирусом заболело более 67 тысяч человек, скончалось свыше 1,1 тысячи пациентов.

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