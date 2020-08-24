ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

08:48
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Он действовал с конца марта

В Московской области постановлением губернатора Андрея Воробьева отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства.
"Он дышит!" В Подмосковье сняли на видео "живой" арбуз

"Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"... пункт 4 (обязывающий соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд хронических заболеваний) признать утратившим силу", - сказано в постановлении.

Постановление, объявляющее о переходе на режим самоизоляции пенсионеров и людей с рядом хронических заболеваний было подписано Воробьевым в конце марта из-за высокого числа заболевших COVID-19 в регионе.

С конца мая данной категории граждан разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе в группах по два человека и с обязательным соблюдением социальной дистанции. В настоящее время в Подмосковье коронавирусом заболело более 67 тысяч человек, скончалось свыше 1,1 тысячи пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.