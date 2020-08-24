Юрист объяснила, почему Ефремов отказался от адвоката Пашаева

Екатерина Гордон объяснила действия актера

Актер Михаил Ефремов решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева и найти себе других защитников. Как решение артиста повлияет на ход дела, предположила юрист Екатерина Гордон.

Ефремов заявил, что хочет работать с более сильной командой, чем Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. В ответ на действия актера адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что таким образом Ефремов старается затянуть судебные разбирательства. При этом сам Пашаев считает, что подопечный решил от него отказаться, поскольку разочаровался в справедливости судебной системы.

Екатерина Гордон согласна с мнением Добровинского, передает Радио Sputnik. По ее словам, происходящее действительно может значительно затянуть процесс.

"Откровенно говоря, линия защиты Ефремова мне казалась странной с самого начала. Его защита дискредитировала самого актера и все сказанное им. Я думаю, что ему надо уходить от теорий заговора и заглаживать свою вину, чтобы смягчить наказание. Это надо делать, поскольку, на мой взгляд, это наказание неотвратимо", - считает юрист.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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